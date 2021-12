PORTOCANNONE. Torna il presepe vivente Arbëreshë a Portocannone, per volontà dell’amministrazione comunale, che l’organizza di concerto con una serie di associazioni del territorio: Associazione Beata Vergine Maria di Costantinopoli, Asd Portocannone 1993, Asd Porto Run 2015, Associazione Culturale Parmas, Azione Cattolica di Portocannone, Caritas Parrocchiale, Comitato Illuminiamo Portocannone, Istituto Comprensivo “John Dewey” plesso di Portocannone, Parrocchia “Santi Pietro e Paolo”, Sportello Linguistico di Portocannone. Si presenta la prima edizione del “Natale nel Borgo 2021”. Tra i vari appuntamenti natalizi torna, dopo dieci anni, una delle più suggestive manifestazioni, il presepe vivente Arbëreshë. Un tuffo nella storia e nel tempo che fu.Un viaggio per scoprire una manifestazione senza tempo che potrete ammirare nei giorni 26 dicembre, 2 e 6 gennaio lungo le strade del caratteristico centro storico di Portocannone. Nel Borgo potrete vedere figuranti che riportano in vita vecchi mestieri quasi dimenticati, lungo un percorso che vi condurrà fino alla Capanna (Evento soggetto a restrizioni all’ingresso ai sensi della vigente normativa anti-Covid).