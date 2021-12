Annullato il debutto del Presepe vivente a Guardialfiera

GUARDIALFIERA. Lo staff della Pro Loco di Guardialfiera, di concerto con l’amministrazione comunale, comunica che, a causa di alcuni casi sospetti di Covid-19 riscontrati nella nostra comunità ed in attesa del completamento delle attività di screening tuttora in corso, l’evento di apertura del Presepe previsto per domani 26 dicembre 2021 è annullato. Al momento restano confermate le date successive del 2 e 6 gennaio 2022. Questa decisione è stata adottata come azione preventiva per tutelare i figuranti e soprattutto i visitatori.

Ci scusiamo per il disagio, Vi aspettiamo nelle prossime date.