Rinviati gli eventi natalizi del 27 e 28 dicembre a Portocannone

PORTOCANNONE. Come già avvenuto per il debutto di ieri del Presepe vivente arbereshe, l'ondata di contagi Covid ha fatto rinviare a Portocannone anche gli eventi natalizi in programma oggi e domani.

«Con grande rammarico ma doveroso senso di responsabilità e prudenza, comunichiamo che gli eventi natalizi previsti, come da calendario, per le date del 27 e 28 dicembre sono rinviati a data da destinarsi (ma prossima) - riferisce l'assessore Valentina Flocco - nel frattempo aderiamo tutti allo screening di comunità previsto per le giornate da oggi e sino a giovedì compreso. Una buona giornata a tutti noi»