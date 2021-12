Finale col botto per Termoli Musica 21: sul palco il Duo Nese con Noemi Carotenuto

TERMOLI. Cala il sipario sulla diciassettesima edizione della Stagione Concertistica Termoli Musica ’21 organizzata da Ondeserene con gli Enfant Prodige molisani del DUO NESE Christian Pio Nese (flauto, ottavino) e Massimiliano Nese (trombone) con Noemi Carotenuto (pianoforte),il giorno 30 dicembre 2021 alle ore 18.00 presso la Sala Cinema S. Antonio di Termoli. I giovani artisti chiuderanno la stagione con brani di Tortora, Briccialdi, Kling, De la Nux, Morricone, Rota, Nese.

Il Duo Nese è formato dai fratelli Christian Pio all’ottavino e Massimiliano al trombone, che si sono imposti sulla scena nazionale e internazionale già dall’età di 5/6 anni,con i Primi Premi conseguiti in importanti concorsi come solisti. Sono Enfant Prodige di due strumenti – l’ottavino e il trombone – che non avevano avuto precedenti finora, in quanto mai suonati prima da bambini a questi livelli. Essi costituiscono un unicum nella scena mondiale e da diversi anni sono imitati in vari paesi del mondo. L’originalità dei fratelli Nese si esprime nel connubio di due strumenti agli antipodi: non esiste infatti un repertorio originale per questa formazione se non l’intermezzo comico di H. Kling L’elefante e la zanzara, con cui si sono distinti in concorsi come il Crescendo dell’Agimus di Firenze e “Prodigi della Musica per 4 Stagioni” di Termoli.

Il Duo è dedicatario già di due opere dei compositori Enrico Renna e Giorgio Tortora, scritte appositamente per loro ed eseguite in prima assoluta nella Stagione Concertistica dell’Agimus di Firenze,che li ha visti vincitori del Premio Crescendo della Musica da Camera 2018. L’intento è quello di creare una letteratura musicale per questa formazione inconsueta ma allo stesso tempo piena di possibilità timbrico-sonore finora poco esplorate, che sta suscitando l’interesse di diversi compositori italiani e stranieri che vedono in questa accoppiata nuovi stimoli compositivi con possibilità di esplorare vari generi musicali.

Il Duo Nese ha partecipato al FALAUT Festival 2019 nell’ambito del Falaut Campus all’Università di Salerno come giovani promesse, e ha debuttato a livello internazionale al Festival Pomir (Ponte Musicale Italia-Russia) di San Pietroburgo con grande interesse di pubblico e critica.