I Castelli del Molise in vetrina su Geo

MOLISE. La bella trasmissione Geo di RaiTre propone oggi un'altra vetrina sul Molise, come sottolinea il lancio social del programma: «Con il loro documentario inedito, Diego D'innocenzo e Francesco Giannetti oggi pomeriggio ci porteranno a fare un viaggio attraverso i castelli che punteggiano le valli dell’Alto Molise, tra storia, tradizioni e prodotti tipici. A Monteroduni scopriremo il vino Pentro, ad Agnone il Caciosalame, a Frosolone l’antica forgiatura di coltellini e a Scapoli vedremo costruire la Ciaramella, lo strumento che si accompagna alla zampogna».

Il video relativo al Molise verrà trasmesso intorno alle 17.30. Un viaggio attraverso i castelli che punteggiano le valli dell’Alto Molise, tra storia, tradizioni e prodotti tipici. A Monteroduni scopriremo il vino Pentro, ad Agnone il Caciosalame, a Frosolone l’antica forgiatura di coltellini e a Scapoli vedremo costruire la Ciaramella, lo strumento che si accompagna alla zampogna.

Un viaggio attraverso i castelli che punteggiano le valli dell’Alto Molise, alla scoperta della sua storia, delle sue tradizioni e dei prodotti tipici. A Monteroduni scopriremo Il Castello Pignatelli e nelle campagne il Pentro, un vino di cui parlano già i Romani, unica DOC della provincia d’Isernia. A Scapoli, paese dove la tradizione della zampogna ha origini antichissime, vedremo costruire la Ciaramella, il suo strumento gemello. Christian, un giovane musicista, darà dimostrazione dell’utilizzo di questi strumenti. Ad Agnone paese famoso per la tradizione delle campane scopriremo il Caciosalame, una soppressata ricoperta da una pasta di caciocavallo la cui nascita è legata a una sorprendente storia di emigrazione. A Carpinone visiteremo le cascate del Carpino e il Castello di Giacomo Caldora, uno dei più importanti capitani di ventura del Rinascimento, mentre sulla Montagnola Molisana tra resti di fortificazioni sannitiche incontreremo sulle cime dei monti alcune neviere, delle fosse nel terreno ricoperte di neve che gli abitati usavano in passato per produrre ghiaccio. Alle falde della montagna, a Frosolone conosceremo l’antica tradizione di forgiare coltellini e la Morgia Quadra, la falesia più importante del Molise dalle sembianze di “castello di pietra”. Qui due giovani scalatori tenteranno l’impresa di raggiungere la sua vetta.