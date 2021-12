TERMOLI-LARINO. Iniziamo l’anno 2022 Pregando il Salmo Responsoriale della Liturgia della Parola.

Genitori: O Dio, vieni a Salvarci Figli: Signore vieni presto in nostro aiuto. Insieme: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo; come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen Breve introduzione. (Un membro della famiglia) Noi come singoli e come famiglia, viviamo, in ogni momento della nostra vita, sotto la benedizione del Padre onnipotente. Questo significa che partecipiamo dell’abbondanza della vita divina. Questo ci fa certi che tutto concorre al nostro bene, perché amati e benedetti da Dio, il quale resta sempre fedele a se stesso. Non viviamo sotto la maledizione di persone che pronunciano parole ingiuriose su di noi, ma sotto la benedizione di Dio, che dice e fa cose buone per noi. Questo ci deve mettere nella libertà mi procedere sulla nostra strada senza paura certi del Suo amore per noi.

Insieme: Dio abbia pietà di noi e ci benedica ( recitare a cori alterni)

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto; perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.

Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.

Insieme: Oggi è nato per noi il Salvatore Momento di silenzio. Ognuno rilegge il Salmo per proprio conto. Segue una breve condivisione: ognuno ripete il versetto che lo ha colpito, eventualmente con una breve sottolineatura. Tutti insieme: Signore, iniziando il nuovo anno, vogliamo ricordarci che tu hai un disegno di amore su ognuno di noi, sulla nostra famiglia e sull’intera umanità. Questa certezza tu ce la doni in Gesù Cristo, tuo Figlio, nato da Maria, Lui è la via e insieme la patria, per mezzo di Lui possiamo raggiungere la pienezza della vita. In Lui tu ci hai benedetti e continuamente ci benedici e ci rendi tuoi figli. Noi ti ringraziamo e ti lodiamo oggi e per ogni giorno della nostra vita.

Gesto: A cominciare da papà e mamma ognuno traccia sulla fronte dell’altro un segno di croce dicendo “il Signore ti benedica e ti dia pace” Impegno: Ognuno comunica agli altri un punto sul quale vorrebbe migliorare nel contribuire alla vita della famiglia.

Si conclude la Preghiera recitando il Padre Nostro.

Letture della liturgia: Numeri 6,2-27; Galati 4,4-7; Luca 2.16-21.