Giusy Occhionero: "Aborto, un diritto da garantire"

ROMA. L'onorevole Occhionero ha espresso la propria occupazione sui suoi canali social in merito all'accesso all'interruzione di gravidanza in Molise.

Ha quindi garantito che si impegnerà perché questa situazione possa essere migliorata.

Infatti, dal 1° gennaio il diritto all'aborto in Molise potrebbe non essere più assicurato: solo una ginecologa in tutta la regione sarà disponibile a effettuare l'interruzione di gravidanza.

Occhionero scrive: "Garantito dalla legge 194 del 1978, l'aborto è una delle più importanti conquiste per le donne del nostro Paese e non è ammissibile che in Molise venga minato dall'assenza di personale sanitario disponibile. Il rischio è che prolifino operazioni messe in pratica da persone non autorizzate, con evidenti ricadute sulla salute di tantissime donne."

Ha quindi ribadito il suo impegno:" Come deputata e molisana, mi impegnerò affinché questa situazione possa cambiare e le donne molisane possano avere la possibilità di interrompere la loro gravidanza in totale sicurezza."