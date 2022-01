CAMPOBASSO. Per cause di forza maggiore, probabilmente legate ai fuochi d'artificio, un cane spaventato dagli eventi avvenuti in nottata, ha tentato la "fuga" rimanendo incastrato tra le sbarre di una balconata. L’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco ha permesso di liberare l'animale ancora spaventato, senza arrecargli ulteriori conseguenze.