Annullato definitivamente il Presepe vivente a Guardialfiera

GUARDIALFIERA. Annullato definitvamente il Presepe vivente a Guardialfiera: «Lo avevamo messo in conto fin dall’inizio. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Abbiamo tutti sperato che la situazione creatasi negli ultimi giorni potesse migliorare per sottolineare ancora una volta la speranza di un ritorno ad una normalità. Questo però non è stato possibile vista la crescita esponenziale negli ultimi giorni dei casi da Covid-19. Purtroppo con grande rammarico siamo costretti a comunicare che l’edizione di quest’anno del Presepe Vivente è definitivamente annullata. Ci scusiamo per il poco preavviso e ringraziamo tutti quanti hanno collaborato».