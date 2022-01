Presepe vivente "in sicurezza" anche a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Anche a San Martino in Pensilis sia oggi che il 6 gennaio allestito il “Presepe vivente” in sicurezza.

«Dalle ore 17.30 alle 20.30 di oggi sarà possibile visitare il nostro presepe vivente in piena sicurezza.

Sarà consentito l'accesso di massimo 15 persone ogni 15 minuti con mascherina e Green pass rafforzato previa prenotazione al numero 348.7307919 oppure on line», il messaggio diffuso via social.

L’evento organizzato dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Odv (Sezione Provinciale di Campobasso) in collaborazione con Mario Di Benedetto e il Comune di San Martino in Pensilis.