Comunità in lutto a San Martino in Pensilis: addio alla maestra Maria Di Pietro

SAN MARTINO IN PENSILIS. Comunità in lutto a San Martino in Pensilis, per la scomparsa, a 69 anni, a causa di un male incurabile, di Maria Di Pietro, insegnante molto amata in paese. A ricordarla, postando foto di una premiazione nazionale con l’attore Lino Banfi, l’associazione di volontariato Avos. «Abbiamo appreso della scomparsa prematura della cara Maria Di Pietro.

Ricorderemo sempre con grande affetto la sua gioia e la sua emozione, nel ricevere il premio a Rimini, nella convention di Senior, per il miglior elaborato nazionale dedicato ai nonni, e la sua puntuale ed assidua partecipazione a tutti gli eventi online. Sentite condoglianze alla famiglia tutta». I funerali hanno luogo oggi, dalle 10, alla chiesa madre di San Martino in Pensilis.