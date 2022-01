“I fondi per la rigenerazione urbana occasione di riscatto per i molisani”

ROMA. L’onorevole Giuseppina Occhionero (Italia Viva) ha commentato lo stanziamento per i comuni del Molise di 42 milioni di euro per coprire le spese inerenti agli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

“Questi fondi sono solo una parte dei complessivi 3.4 miliardi stanziati in tutta Italia, che rappresenteranno un’occasione di riscatto e riqualificazione per le zone in difficoltà.” ha detto la deputata in quota Italia Viva

Ha sottolineato l’importanza per il territorio: “In particolar modo per il Molise, mia regione di provenienza, questi fondi potranno finalmente andare a sanare le zone con maggiori difficoltà infrastrutturali e rappresentare un momento di riscatto per le persone che finora non hanno avuto le giuste occasioni e hanno patito il peso delle disuguaglianze. Uniti alle ingenti risorse stanziate dal Governo, questi anni possono davvero diventare un turning-point per il nostro territorio”

Occhionero ha poi posto l'attenzione sulla macchina amministrativa: “Consapevole delle sfide amministrative e di attuazione dei piani che affliggono il Molise, auspico che questi fondi siano gestiti in maniera oculata e efficiente dalle pubbliche amministrazioni locali. Solo così si garantirebbe ai molisani di vedere concretamente i frutti delle risorse predisposte”.