"Rallentare, in questo paese i bambini giocano per strada": a Petacciato i cartelli per i piccoli

PETACCIATO. “Attenzione rallentare. In questo paese i bambini giocano ancora per strada”. La cartellonistica stradale, apparsa nella mattinata di martedì 4 gennaio a Petacciato, non lascia spazio a dubbi od interpretazioni. In paese i bambini giocano per strada, come accadeva nell’era che ha preceduto l’avvento dei social, dopo un anno e mezzo particolarmente difficile a causa dell’emergenza Covid.

Ad annunciare la comparsa dei segnali è la stessa amministrazione comunale che, nel dare la notizia relativa alla comparsa dei “segnali stradali a misura dei più piccoli”, invita gli automobilisti, ma anche gli amanti della due ruote e dei monopattini, a rallentare per consentire ai giovani residenti di giocare per le strade ed i vicoli di Petacciato, in tutta tranquillità, senza la paura di essere investiti.