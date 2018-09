Le Molympiadi chiudono con grande successo sabato 15 settembre

TERMOLI. Sabato 15 settembre 2018 a partire dalle ore 10 presso il punto sosta camper Il Vagabondo in via Asia 57, si chiuderanno le Molympiadi con premiazione di tutti i partecipanti del Centro Diurno di salute mentale " Che senso ha" di Termoli. Una manifestazione, la prima nella città termolese, partita lo scorso 5 settembre che andrà a chiudere sabato mattina un percorso di formazione educativo, sportivo, di appartenenza al gruppo e di grande conoscenza sia del territorio che dell'altro inteso come persona.

Alla manifestazione hanno aderito nei giorni scorsi con immenso piacere numerose associazioni termolesi inerenti a sport come freccette, golf e bocce. Nella mattinata di sabato invece si chiuderà la manifestazione con annessa premiazione con "Arcieri del Castello Svevo", "Falconeria Usconium", "Cavalieri della Costa Molisana" dove ognuno spiegherà in cosa consiste la propria disciplina con dimostrazioni pratiche ed insieme a Turismol scopriranno le tradizioni e curiosità del borgo termolese.

Un grazie particolare va a chi sabato ospiterà la manifestazione , all'Associazione termolese "Il Vagabondo", nuovo punto sosta camper che sta dando e darà un nuovo riferimento per i numerosi camperisti che visitano la nostra costa.