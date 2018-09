A Larino il Consiglio comunale si riunisce domenica mattina

LARINO. Il presidente del Consiglio comunale Antonio Vesce ha convocato una nuova seduta di Consiglio per domenica mattina, alle 10, a Palazzo Ducale. Ben 3 le variazioni del bilancio corrente da ratificare in aula dopo l'approvazione già avvenuta in giunta, con l'impegno con le Guardie ecologiche e due Peu per la ricostruzione post sisma, mentre l'altra ratifica della delibera di giunta concerne l'approvazione del progetto definitivo della scuola al piano di San Leonardo.