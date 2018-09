Scontro auto-scooter su via Corsica, un 39enne portato al pronto soccorso

TERMOLI. Ancora uno scontro tra auto e scooter su via Corsica. A restare ferito un 39enne residente a Termoli, C. T. Sul posto sono intervenuti i Vigili urbani di Termoli e il 118 Molise con gli operatori volontari della Misericordia di Termoli. Il centauro è stato portato per motivi precauzionali al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di viale San Francesco.