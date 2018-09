Ambiente Basso Molise: “Le discariche abusive una piaga dei nostri tempi”

TERMOLI. Il 20 settembre alle ore 17, al Parco Comunale di Termoli, si terrà una conferenza stampa che avrà come tema "Il problema delle discariche abusive è sempre più una piaga dei nostri tempi".

Una piaga di una società come quella molisana, in cui spesso il senso civico è direttamente proporzionale alla disaffezione per il territorio, e all'abitudine a considerare l'ambiente che ci circonda un elemento estraneo alle nostre vite, che si può imbruttire e deturpare soltanto perché non si riesce a tutelarlo a dovere dall'incursione dei nuovi barbari

Durante la conferenza saranno divulgati i dati del questionario inviato a quindici comuni del basso Molise.