Riunita la II Commissione consiliare, Sviluppo Economico

CAMPOBASSO. La II Commissione consiliare, Sviluppo economico, presieduta dalla sua Presidente, Eleonora Scuncio, nella sua prima riunione dopo la pausa estiva ha provveduto ad esaminare i vari argomenti iscritti all’ordine del giorno.

In particolare la Commissione ha avviato, così come previsto dal Regolamento interno del Consiglio regionale, l’esamina della proposta di legge n. 9, di iniziativa dei Consiglieri Romagnuolo, Facciolla, Nola, Cefaratti, D’Egidio e Pallante, avente ad oggetto “disposizioni in materia di promozione e tutela dell’attività di Pianificazione in Molise”, e della PdL n. 11, di iniziativa dei Consiglieri Facciolla e Fanelli concernete “legge organica in materia forestale”.

A tal fine la Presidente Scuncio, come previsto dall’articolo 28 del medesimo Regolamento consiliare, ha nominato relatori in Commissione per la PdL n. 9, il Consigliere Scarabeo, e per la PdL n. 11, se stessa.

La discussione e il confronto tra i commissari sui due provvedimenti propositivi proseguirà nelle prossime sedute della Commissione.