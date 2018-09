Tir ribaltato sulla Tangenziale, traffico deviato

TERMOLI. In Molise è temporaneamente chiusa, in direzione Termoli, la strada statale 709 “Tangenziale di Termoli”, in corrispondenza del km 11.8, a causa di un autocarro ribaltato sulla carreggiata.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine e il personale dell’Anas impegnato nella gestione della viabilità.

Il traffico è deviato con indicazioni in loco.