Sfollati e case inagibili a Larino, incontro con la cittadinanza

LARINO. L’amministrazione Puchetti non abbandona al loro destino i cittadini che non possono stare nelle proprie case. Mercoledì 19 settembre, alle ore 19, presso la Sala Freda del Comune di Larino, l'amministrazione incontrerà tutte le famiglie che, a causa del sisma, hanno dovuto abbandonare la loro abitazione per inagibilità interna o indotta da edifici confinanti. Il fine è quello di fare chiarezza sulla situazione attuale, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, in attesa delle linee guida operative da parte del Governo centrale. Intanto, ieri mattina, seduta di Consiglio comunale piuttosto tecnica, con ratifiche di delibere già approvare in giunta.

L’apertura dei lavori è stata dedicata da parte del presidente Antonio Vesce al saluto di benvenuto al nuovo segretario Nicola Ricciuti, insediatosi lo scorso giusto una settimana fa. Il sindaco Giuseppe Puchetti ha riferito della collaborazione con il Presidente della Regione Molise Toma per la questione sisma, e la mancanza di linee guida operative per l’emergenza, linee ancora da definire, come l’individuazione del cratere sismico. Si è, quindi, in attesa di un dispaccio della Protezione civile.

Anche in aula si è preannunciato un incontro nella prossima settimana con le famiglie che sono state sfollate per inagibilità delle proprie abitazioni o per inagibilità esterne per definire una sistemazione e programmazione d’intervento considerando le priorità.La richiesta di operatività su due canali differenti per la ricostruzione privata e pubblica. Puchetti ha anche ringraziato il consigliere di minoranza Pardo Mezzapelle per la valida collaborazione professionale nel momento dell’emergenza sisma.

«Tale concertazione oltre a essere efficace dal punto di vista operativo è stato di impatto sulla comunità». Dal canto suo, invece, l’esponente di minoranza Franco Rainone ha proposto di investire la somma preventivata per la ricostruzione dei poli scolastici, cercando di adeguarli alle nuove norme di agibilità, alla costruzione di un polo scolastico antisismico, considerando che nonostante gli interventi le strutture non garantiranno mai la tolleranza ai movimenti tellurici e quindi restano un pericolo per la collettività. Quindi spazio alle ratifiche all’ordine del giorno. Unico rilievo, quello del consigliere di minoranza Vito Di Maria, che ha fatto notare degli errori di calcolo nel quadro economico inerente il progetto preliminare/definitivo di riqualificazione dell’Istituto Rosano, motivo per cui la minoranza ha votato contro. Infine, si è proceduto all’insediamento delle commissioni.