Sicurezza delle scuole, il tema arriva in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Il Presidente Salvatore Micone, vista la richiesta dei consiglieri Greco, Primiani, Manzo, De Chirico, Fontana e Nola, ha convocato il Consiglio regionale per lunedi 1^ ottobre, alle ore 10:30, per discutere, in seduta monotematica, della sicurezza delle strutture scolastiche molisane.