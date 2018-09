Grossa tartaruga marina riversa sul dorso a Rio Vivo

TERMOLI. Tartaruga marina della specie protetta Caretta caretta in fin di vita sul litorale Sud di Rio Vivo. Si tratta di un esemplare piuttosto grande, rinvenuto a un chilometro circa dagli stabilimenti balneari. E' stata anche allertata la Capitaneria di Porto. Il rettile è a pancia in su e le due bagnanti che l'hanno avvistata e che hanno dato l'allarme non sono riuscite a girarla a causa della dimensione della stessa tartaruga.