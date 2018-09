Domenico Zeoli: “Farina di grano tenero per un olio super biologico”

LARINO. Domenico Zeoli, olivicoltore in Larino, ci parla della qualità dell’olio e dei metodi di lotta alla mosca, sempre più ecologici.

«Questa annata, purtroppo non è stata molto favorevole, il clima, con freddi intensi anche primaverili ha compromesso la fioritura e l’allegagione dei frutti, mentre l’umidità e le temperature miti estive hanno fatto sviluppare malattie e parassiti.

Il più temibile degli insetti è la mosca delle olive (bactocera olea ) esso compromette la quantità e soprattutto la qualità dell’olio. Per fortuna conosciamo bene il suo comportamento, come agisce quando attacca, e quindi anche come combatterlo.

Il metodo più semplice è la lotta con insetticidi chimici di sintesi, sempre da sconsigliare, e sono assolutamente proibiti in agricoltura biologica.

In biologico sono tanti i formulati utilizzabili, prodotti di origine vegetale come il piretro, o di origine minerale come zeolite e caolino.

Quest’ultimo, è una argilla che spruzzata sulle piante e coprendole di bianco, le protegge dai raggi solari, soprattutto dagli attacchi dell’insetto più temibile, la maledetta mosca.

Ed ecco, l’ idea di utilizzare un prodotto che lo stesso agricoltore può produrre, a costi bassi, e probabilmente più efficace.

Più efficace grazie al potere collagene della farina, i meno giovani ricordano come si attaccavano le figurine agli album, e i manifesti ai muri, e le colle per topi e insetti in abitazioni usate comunemente.

Nell’azienda agricola Zeoli di Larino, si è cominciata questa sperimentazione, che al momento sembra dare buoni risultati e che va seguita nel tempo per confermare la sua validità.

Un lavoro che non può fermarsi, per produrre un gioiello della nostra alimentazione».

“Guardate nel profondo della natura, e allora capirete meglio tutto. “ (Albert Einstein )

Domenico Zeoli (olivicoltore in Larino)