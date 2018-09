Decreto dignità, Confindustria Molise organizza un incontro sul tema

TERMOLI. Il prossimo martedì 25 settembre alle ore 15,30 , presso la sede di Termoli di Confindustria Molise (nella zona Industriale), si terrà un incontro informativo sul decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, conosciuto come "Decreto Dignità".

In quest’occasione, saranno approfondite le principali novità introdotte dal Governo in materia di lavoro, ossia:

– un bonus assunzioni per gli under 35 fino al 2020

– una disciplina dei voucher nel settore turismo e agricoltura

– periodo transitorio per l’applicazione delle nuove regole sul contratto a tempo determinato

– un aumento dell’indennità in caso di licenziamento

– la fissazione di un tetto del 30% dei contratti a termine

– la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, senza causali se si superano i 12 mesi

– alcune modifiche al contratto di somministrazione.

“Pur perseguendo obiettivi condivisibili - sostiene Confindustria - il Decreto rende più incerto e imprevedibile il quadro delle regole per le imprese, disincentivando gli investimenti e limitando la crescita”. In particolare, gli industriali puntano il dito contro il ritorno delle causali, che sarà obbligatorio dopo il primo rinnovo del contratto a termine e che finirà nei fatti per limitare a 12 mesi la durata ordinaria del contratto a tempo determinato, generando potenziali effetti negativi sull'occupazione.

All’incontro, aperto al pubblico e alla stampa, interverranno l'Avvocato Gianluca Pescolla, che illustrerà gli aspetti normativi, e i responsabili dell'Adecco per il Molise, agenzia per il lavoro che opera nella nostra regione da molti anni.