Parte del centro al buio ieri sera: per i guasti segnalazioni h 24 al numero verde dell'Enel

TERMOLI. Segnalato un guasto agli impianti di pubblica illuminazione nella serata di ieri, un blackout dei lampioni in via Roma, piazza Sant'Antonio, via Margherita di Savoia e in parte via Sannitica. Abbiamo contattato l'Enel, che ribadisce di segnalare h 24 i guasti a questo numero verde: 800 901 050 attivo senza soluzione di continuità sette giorni su 7 a ogni ora. I tecnici reperibili interverranno tempestivamente.