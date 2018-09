Dennis, Roxanne e Jonathan: dal Massachussets per la cittadinanza a Bonefro

BONEFRO. Turismo di cittadinanza: Dennis, Roxanne e Jonathan hanno raggiunto Bonefro dal Massachusetts per svolgere le pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana, attraverso la società italyMondo, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.Si tratterranno in paese per diversi giorni, alla scoperta del nostro territorio. «Benvenuti a Bonefro!», il messaggio di accoglienza dell’amministrazione Montagano.