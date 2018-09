Grande attesa per la Notte Fucsia a Monterero

MONTENERO DI BISACCCIA. Si terrà sabato 22 settembre la Notte Fucsia 2018, rinviata il 18 agosto scorso a seguito del lutto nazionale proclamato dopo il crollo del ponte Morandi di Genova, oltre che per la sequenza sismica che ha colpito il Basso Molise.

Dalle prime ore della serata saranno aperti gli stand enogastronomici e di street food; alle ore 22 in Piazza della Libertà ci sarà l'atteso concerto dei Dirotta su Cuba e a seguire tanta musica da ascoltare e da ballare.

Per garantire un afflusso regolare verso Piazza della libertà, è stato predisposto un servizio navetta che partirà, dalle ore 20 in poi, sia da Via Gramsci (incrocio Caserma dei Carabinieri) che da Piazza San Paolo (zona bivio).

In funzione di un ordinato e corretto svolgimento della Notte Fucsia sono state emanate tre ordinanze con le quali si dispone quanto segue: è consentita la proroga dell'orario per la diffusione della musica fino alle ore 03.00 del giorno 23 settembre; è fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine, e la somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione stessa o la vendita; è altresì fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine per il consumo di bevande nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico; è fatto obbligo di chiudere e cessare inderogabilmente qualsiasi attività di somministrazione e/o intrattenimento musicale entro e non oltre gli orari stabiliti; i divieti hanno efficacia in tutta l'area del centro cittadino di Montenero di Bisaccia il giorno 22 settembre dalle ore 20 e sino alla conclusione della manifestazione.

Con l'ultima ordinanza si dispone innanzitutto il divieto di sosta e transito dalle ore 16 del 22 settembre e fino alla chiusura della manifestazione, in tutta Piazza della Libertà, Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Valentina (nei pressi dell'Ufficio postale) e Via A. Carabba; divieto di transito a partire dalle ore 20 del giorno 22 settembre e fino alle ore 01.00 del 23 settembre, in Via Frentana dal n. 1 e fino al n. 21 (incrocio con Viale Europa), Via Vittorio Argentieri dal n. 1 e fino al n. 51 (incrocio con Via Frentana), Viale Europa nei pressi dell'ex supermercato Tigre, al fine di creare un'area pedonale nelle strade centrali del paese.