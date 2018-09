Cobas: "La Sevel obbliga ai recuperi a straordinario per mantenere i livelli produttivi"

ATESSA. "La Sevel obbliga ai recuperi a straordinario per mantenere i livelli produttivi!!!

Ancora recuperi produttivi nel prossimo fine settimana imposti dalla Sevel, alla FCA Plastics Unit di Atessa ed a tutto l’indotto.

Siamostatifaciliprofetiinunprecedentevolantino:nonc’èweekend senzacheilavoratori vengano chiamati ad effettuare giornate di straordinario per soddisfare le esigenze Sevel. Durante la settimana lavoriamo duramente, ma pare che FCA questo non lo capisca!

E non basta la “collaborazione zelante” dei sindacati aziendali a rendere meno pesante la situazione. Abbiamo lavoratori somministrati e weekendisti sfruttati e ricattati perché non ancora stabilizzati, e rappresentano una garanzia per FCA che tutte le richieste da parte Sevel siano accettate.



Ma i Cobas come interpreti delle esigenze dei lavoratori non possono accettare questo modello assunto dalla FCA Plastics Unit di Atessa, che calpesta e annienta la dignità dei lavoratori tutti.

Di fronte a tali richieste, noi ci siamo più volte espressi e come Cobas FCA Plastics Unit, dichiariamo

SCIOPERO

per il recupero a straordinario nel turno di sabato 22/09/2018 con inizio ore 6:00 – 14:00;

per il recupero a straordinario nell’intero turno notturno di Domenica 23/09/2018 con inizio ore 22:00 - 06:00 del giorno successivo.

Lo sciopero è indetto

 contro la politica aziendale di aumento dei ritmi e di utilizzo sfrenato degli straordinari.

 per l’aumento della occupazione, contro la riduzione dei posti di lavoro sulle linee:no alla intensificazione dello sfruttamento, si a nuove assunzioni.

Lo sciopero è indetto per noi, per la nostra salute, le nostre famiglie, la nostra dignità.COBAS COBAS Fca Atessa EP Chieti"

Così, in una nota stampa, i Cobas.