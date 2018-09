Campobasso, “Aperitivo di Economia”: l’iniziativa dell’Unimol in Corso Vittorio Emanuele

CAMPOBASSO. L’offerta formativa 2018-2019 del Dipartimento di Economia aspetta tutti in Corso Vittorio Emanuele a Campobasso, venerdì 21 settembre, a partire dalle ore 18.30.

I Presidenti dei Corsi di laurea del Dipartimento a disposizione dei diplomati, delle aspiranti matricole, dei giovani e soprattutto delle famiglie per prendere confidenza con l’ideale di vita universitaria che inizia a prendere forma.

Un’occasione per tutti, ed in particolare per le famiglie, non solo di confrontarsi con i docenti, personale e studenti del Dipartimenti di Economia, ma anche di dialogare, informarsi, fare domande, capire ed avere le idee più chiare per una scelta consapevole e una immagine concreta di cosa è il nostro Dipartimento di Economia ed i suoi corsi di laurea.

E, anche, di cosa è UniMol. Saranno illustrati i corsi di laurea, i piani di studio, i servizi offerti, le novità, le opportunità. In definitiva una idea universitaria vivibile, fruibile, d’insieme. Il tutto in un cocktail di Corsi di studio con la filiera Economico-aziendale e manageriale, del Servizio sociale e di Scienze politiche.

Aspettiamo tutti venerdì 21 settembre, dalle ore 18.30, studenti e le loro famiglie accogliendoli per “l’Aperitivo di Economia” nei pressi del bar Brisotti, lungo corso Vittorio Emanuele, a Campobasso!