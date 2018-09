L'autunno comincia alla grande! Ritorna l'evento «Pizza e Curve»

TERMOLI. Il mondo delle donne Curvy non si ferma mai e nel giorno del solstizio d'autunno, con precisione quasi scientifica, dopo sei mesi dal debutto con l’iniziativa Pizza e Curve, stasera si ripropone l’appuntamento che ha di fatto aperto all’opinione pubblica un nuovo modo di fare tendenza.

A illustrarcelo è stata la referente locale, Maddalena Tricarico.

«Finalmente dopo mesi di attesa, torna "Pizza e Curve”, dopo lo straordinario successo della 1° edizione del 29 marzo scorso, promosso dall'associazione Curvy Pride», ci dice lei stessa.

Alla stessa abbiamo chiesto, quali sono le sue emozioni, alla vigilia dell'evento.

«Sono veramente felice, ma soprattutto emozionata per come il mondo Curvy sia apprezzato a Termoli, abbiamo già fatto degli eventi e presto ci vedremo coinvolti in tanti altri nei prossimi mesi.

Ma ora soffermiamoci su pizza e curve.

La seconda edizione di questo grande evento, ci vedrà tutte unite dal nord al sud dello stivale, con la meravigliosa partecipazione della Svizzera e della Slovenia, senza distinzione di taglia e bellezza.

Tutto avrà luogo stasera a Termoli, dalle ore 20 alle ore 23, presso la Pizzeria Vecchia Napoli, che delizierà la serata con tre menù diversi a scelta. Sarà una serata gioiosa e di divertimento, che si unirà all'amore per noi stesse e al nostro bel fisico.

Unitevi a noi belle donne e continuiamo a lanciare il messaggio del piacerci ed amarci così come siamo, perché siamo bellissime e ricordate: le curve sono nate per essere curve non cercate di raddrizzarle!»