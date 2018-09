Otto cuccioli abbandonati sul lungomare Nord, l'appello all'adozione

TERMOLI. Un vero e proprio appello quello lanciato da Marianna Petrone, che ieri ha lanciato un messaggio su Facebook per sensibilizzare all’adozione di 8 cuccioli abbandonati.

«Ieri a Termoli sono stati trovati questi 8 cuccioli abbandonati, vicino alla Torretta. Successivamente li hanno portati al comando della Polizia municipale e ora probabilmente saranno già finiti al canile di Larino. Se qualcuno è interessato mi contatti. Non lasciamoli lì. Evito di esprimermi sull'abbandono di animali o divento volgare, una cosa è certa, ora loro sono in un canile, soli. Io li prenderei tutti se non avessi già 4 animali e un buco di casa. Basta anche una semplice condivisione per spargere la voce. Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno».