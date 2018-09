"Diamoci una scossa", via alla prima giornata nazionale della Prevenzione sismica

ROMA. Mercoledì 26 settembre alle ore 12:30 si terrà, presso la biblioteca del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in via Nomentana 2, una conferenza stampa per presentare la prima Giornata nazionale della Prevenzione Sismica prevista per il 30 settembre e il programma di prevenzione attiva “Diamoci una Scossa!”. Attraverso punti informativi in 500 piazze italiane si punterà a favorire la cultura della prevenzione sismica e la conoscenza degli strumenti fiscali (Sisma Bonus) oggi messi a disposizione dallo Stato per migliorare la sicurezza delle abitazioni.

L’iniziativa è promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Consiglio Nazionale degli Architetti con il supporto scientifico del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, Dipartimento protezione civile, Conferenza dei Rettori Università Italiane e Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria sismica.

Alla conferenza stampa prenderanno parte Egidio Comodo, presidente di Fondazione Inarcassa; Armando Zambrano, presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti. Interverrà il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.