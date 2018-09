In possesso di droga e armi abusive, nei guai due persone

CAMPOBASSO. Nell’ottica di attuare progetti di prevenzione e rafforzare la percezione di sicurezza nella collettività, sono in corso mirati servizi straordinari di controllo del territorio disposti, nel capoluogo, dal Questore di Campobasso con equipaggi della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine “Abruzzo”. I posti di controllo effettuati hanno consentito il controllo di 120 persone e 85 veicoli, rilevando infrazioni per irregolarità e violazioni al Codice della Strada. Inoltre è stata attuata un’assidua vigilanza dinamica presso gli istituti scolastici, soprattutto durante le ore di entrata e uscita dalle scuole, al fine di prevenire eventuali atti di bullismo e di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati conseguiti i seguenti risultati: personale della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi tesi a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, ha denunciato in stato di libertà un giovane di anni 32 che è stato trovato in possesso di 8 grammi di eroina. Lo stesso si è reso responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

La Squadra Mobile ha denunciato in stato di libertà M.M. di 23 anni per detenzione abusiva di armi, in quanto trovato in possesso di un tirapugni in metallo ed un proiettile, nonché per resistenza a Pubblico Ufficiale. Lo stesso è stato segnalato alla locale Prefettura perché trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.