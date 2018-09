La quarta Commissione consiliare a lavoro, presieduta da Quintino Pallante

CAMPOBASSO. La IV Commissione consiliare, Servizi Sociali, presieduta dal suo Presidente Quintino Pallante, ha proseguito nell’ultima seduta l’esame delle due proposte di legge presentate, rispettivamente, dalla Giunta regionale e dai Consiglieri Matteo, Calenda, Romagnuolo Aida, Scarabeo, Micone, Di Lucente, D’Egidio, Nico Romagnuolo, Cefaratti, Tedeschi, Scuncio e Pallante, concernenti modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 13 del 2013, riguardante le “misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere”.

In particolare i Commissari hanno erudito il Direttore del Servizio regionale di Programmazione delle Politiche Sociali, Michele Colavita, che ha chiarito alcuni aspetti tecnici della legislazione vigente e dell’incidenza sulla stessa delle previsioni modificative delle due proposte. L’esame delle due PdL, trattate in maniera congiunta ai sensi dello Statuto regionale e del Regolamento consiliare per comunanza di argomento e di obiettivi, proseguirà in successive sedute della Commissione.