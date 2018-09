Cercasi mozzo/marinaio per il motopeschereccio Pegasus

TERMOLI. Nuova chiamata d’imbarco marittimo quella prevista per le ore 9, del 28 settembre.

Si informa che alle ore 09, del giorno 28 settembre verrà effettuata una chiamata d’imbarco per un marittimo con qualifica di marinaio/mozzo, da imbarcare a bordo del m/p “Pegasus” iscritto al n. tm 108 dei registri navi minori e galleggianti della capitaneria di porto di Termoli.

Il marittimo interessato dovrà presentarsi presso l’ufficio a/s di questa capitaneria di porto entro e non oltre le ore 09, delgiorno28 settembre munito di: libretto di navigazione di 1^ ctg o foglio di ricognizione di 3^ ctg; tesserino di iscrizione nel registro pescatori; certificato medico di visita preventiva d’imbarco e visita biennale in corso di validità (solo per i marittimi iscritti nella 1^ ctg). significando che, trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l’esito chiamata sarà considerata negativa.