UniMol, Corso di Preparazione all’esame di Avvocato

CAMPOBASSO. Corso UniMol di Preparazione all’Esame di Avvocato: successo, conferme e sempre nuove opportunità per la quarta edizione. Il 25 settembre, ore 14.30, lezione gratuita di presentazione.

La precedente edizione del Corso di preparazione all’esame di avvocato – organizzato dall’UniMol sotto la direzione scientifica del Professor Ruggiero Dipace, Direttore del Centro Unimol management e dell’Avvocato dello Stato Federico Basilica. – ha consentito di elevare significativamente questa percentuale.

Il 70% degli allievi del corso infatti ha superato la prova scritta, cioè oltre due candidati su tre, con l’ulteriore successo di aver registrato complessivamente ottimi voti.

L’obiettivo del corso è fornire una preparazione specifica per il sostenimento dell'esame di avvocato. Il metodo è incentrato sulla individuazione e selezione delle questioni maggiormente dibattute nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Il corso si svolgerà nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2018, avrà la durata di n. 80 ore e si svolgeranno nelle giornate di venerdì e/o del sabato, con cadenza settimanale. Il corso sarà attivato solo in presenza di un numero minimo di n. 20 studenti paganti.



Percorso formativo: Il corso si articola in 16 lezioni full-time, otto delle quali di diritto civile e processuale civile (con i necessari riferimenti al diritto commerciale) e otto di diritto penale e processuale penale, che si terranno nelle giornate del lunedì o del sabato con cadenza settimanale 2 incontri dei 16 previsti saranno dedicati alle simulazioni d’esame. È altresì prevista una lezione gratuita di presentazione del corso, durante la quale sarà illustrata la metodologia didattica e fornita una guida alla redazione di atti e pareri su casi pratici con relativa distribuzione del materiale didattico.

Le lezioni verranno svolte da avvocati dello Stato, magistrati, docenti universitari e avvocati del libero foro. L’obiettivo del corso è di consentire agli uditori di rileggere in chiave sistematica le questioni più dibattute in giurisprudenza, fornendo i fondamenti teorici degli istituti, senza obliterare le novità legislative, mediante un metodo innovativo. Il corso è di sicura utilità per quanti intendono sostenere l’esame di avvocato nel 2018, consentendo agli uditori di cimentarsi con le questioni più problematiche oggetto di trattazione da parte della giurisprudenza più recente con l’ausilio delle nozioni teoriche fondamentali per il superamento dell’esame.

Il metodo è particolarmente innovativo: le lezioni avranno carattere interattivo, essendo prevista una parte istituzionale, della durata di circa 90 minuti, dedicata alla spiegazione degli istituti e delle problematiche che si sono poste in relazione agli stessi, e una parte di taglio pratico dedicata alla redazione in aula di atti e pareri (almeno due per lezione), con correzione contestuale da parte del docente, di guisa che i corsisti apprenderanno agevolmente come utilizzare le nozioni teoriche acquisite nelle elaborazioni scritte. Contestualmente alla spiegazione del docente verrà fornito un supporto recante lo schema di svolgimento del parere o dell’atto proposto.

I casi da affrontare in aula e a casa saranno modellati sulle questioni più problematiche, oggetto di recenti dibattiti giurisprudenziali e di interventi legislativi. È prevista poi la correzione individualizzata di un elaborato a settimana, a scelta dello studente tra le diverse tracce proposte, di guisa da personalizzare il percorso formativo di ognuno. Per ogni lezione verrà previamente fornita un’apposita dispensa, contenente recenti sentenze che vertono sulle tematiche da affrontare. Un ampio spazio verrà riservato alle tecniche di redazione di atti e pareri, su cui si terrà – come accennato - una lezione iniziale (gratuita) e aggiuntiva rispetto a quelle calendarizzate.



Sede: Il corso si svolgerà a Campobasso presso una delle sedi dell’Università degli Studi del Molise.



Requisiti di Accesso: Per l’ammissione al corso è richiesto il possesso della Laurea in Giurisprudenza.



La domanda di iscrizione, sottoscritta dall’interessato utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito www.unimol.it al seguente link https://www.unimol.it/didattica/centro-unimol-management/alta-formazione/ unitamente alla copia del versamento della quota di iscrizione pari a € 500,00 e alla copia di un documento di riconoscimento in corso di

validità, va indirizzata al Direttore del Centro “Unimol Management” e dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 02/10/2018, secondo una delle seguenti modalità: • Per posta raccomandata (fa fede il timbro postale) o con consegna a mano al Centro Unimol Management dell’Università degli Studi del Molise – via F. De Sanctis snc – 86100 Campobasso. Il Centro Unimol Management è comunque aperto al pubblico per la eventuale consegna a mano della documentazione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00;  Per posta elettronica all’indirizzo unimolmanagement@unimol.it nell'oggetto dovrà essere riportata la dicitura: "Domanda di partecipazione al Corso intensivo di preparazione all’esame di avvocato, IV ed. - anno 2018; • Mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: amministrazione@cert.unimol.it (art. 16 co. 6 del Decreto Legge 185/08 convertito nella Legge n. 2 del 28 gennaio 2009). Sul plico o, in caso di invio elettronico, nell'oggetto dovrà essere riportata la dicitura: " Domanda di partecipazione al Corso intensivo di preparazione all’esame di avvocato, IV ed. - anno 2018” La quota di iscrizione di € 500,00 va versata tramite Bonifico Bancario sul conto corrente intestato all’Università degli Studi del Molise IBAN: IT22I0306903805100000046034. In caso di mancata attivazione del corso la quota versata sarà restituita.



Qualora il partecipante, in qualsiasi momento, rinunci alla frequenza o non porti a termine il corso, non avrà diritto alla restituzione di quanto versato.



I responsabili scientifici del corso sono il professor Ruggiero Dipace (Università degli studi del Molise) e l’avv. Federico Basilica (Avvocatura generale dello Stato).

Informazioni.

Centro “Unimol Management” 0874/404341-831 - unimolmanagement@unimol.it