JESOLO. L’Atleta della Scuola di Kung Fu Sanda Kickboxing del Maestro De Palma Carmine, la sedicenne Vastese Fiore Lisa, perde anche se per pochi punti e si piazza al 4° posto, a Lido di Jesolo al Campionato Mondiale Wako Kickboxing disputatosi dal 16 al 22 settembre, nella specialità Kick Light -50 Kg femminile Juniores.

Al campionato erano presenti 63 Nazioni per un totale di circa 2.304 atleti in tutte le varie specialità, nella specialità della Fiore, c’erano 13 atleti che rappresentavano la propria nazione.

L’Atleta Vastese che ha rappresentato l’Italia è arrivata al Campionato Mondiale, determinata e preparata sia fisicamente che moralmente, ma nell’incontro con l’atleta della Grecia, primo incontro in assoluto della mattina appena giunti al palazzetto, non è riuscita a gestire ne l’emozioni, né la preparazione mentale, non avendo avuto neanche il tempo di riscaldarsi per bene e motivata al meglio, a questo si sono aggiunti altri fattori fisiologici nella notte, e quindi ha affrontato l’incontro, almeno il primo round, un po' giù di tono, cosa che poi ha cercato di recuperare negli altri 2 round.

Gli altri 2 round sono partiti meglio, la Fiore portava dei colpi precisi, ripetuti e diretti, ma non è riuscita a recuperare quei pochi punti che aveva “regalato” al primo round, ha iniziato come al solito e come di sua natura, colpire l’avversaria più e più volte, tant’è che è riuscita a mandarla fuori dal tatami per ben 3 volte.

Aveva quei 3-4 punti da recuperare e ce l’ha messa tutta anche a mandarla fuori per la 4 volta che avrebbe portato la squalifica dell’atleta greca e la vittoria per l’Italiana, fino all’ultimo secondo ci ha messo il cuore, ma si è dovuta arrendere a quei 3 punti che aveva purtroppo regalato nel primo round, perdendo così l’opportunità di andare avanti fino la finale.

L’atleta greca, appena finito l’incontro, ha vomitato ed era esausta, ed è stata soccorsa dal suo coach, distesa a terra a recuperare, con l’intervento anche del dottore, sarebbe bastato sicuramente un po' di più cattiveria sportiva per vincere e chi sa di arrivare in finale, cosa che poi ha fatto l’atleta greca, anche se in finale è stata squalificata perché scappava dagli attacchi dell’avversaria.

Il Mondiale di Lisa purtroppo a malincuore è finito qui in un incontro perso ai punti con 3 uscite a nostro favore e con il rammarico di non aver fatto un’altra uscita per vincere l’incontro… ci teniamo questa esperienza come crescita e miglioramento ma nulla toglie la Bravura e la Determinazione di Fiore Lisa, la nostra campionessa italiana.

“Va benissimo così per me, Lisa alias piccolo carrarmato ha fatto benissimo e non posso che essere orgoglioso di lei di tutto ciò che ha fatto e di come ha saputo reagire a quel primo round un po' sotto tono” queste le parole del Maestro De Palma.

Aggiunge “Siamo consapevoli che potevamo vincere ma è andata così purtroppo ci ha penalizzato l'incontro quel primo round senza riscaldamento adeguato e senza una carica emotiva per affrontare l’evento, ma Lei fino alla fine ci ha creduto” e per me va bene così ci riportiamo un 4 posto che non serve a nulla ma con la consapevolezza di non sbagliare più, e soprattutto di non regalare punti, è stata un esperienza meravigliosa e indimenticabile.

Avremo modo di rifarci e vincere al prossimo Europeo che si svolgerà a Budapest nel 2019, ora si ritorna in palestra ad allenarsi e a migliorarsi sempre di più, la sua determinazione sarà anche la sua forza per vincere altri incontri a livello Nazionale ed Internazionale.