Palazzo D’Aimmo, si parla di regole

CAMPOBASSO. La prima Commissione Consiliare, Ordinamento ed organizzazione amministrativa, presieduta dal suo Presidente, Andrea Di Lucente, nell’ultima seduta ha licenziato con parere positivo la “proposta al Consiglio regionale di interpretazione autentica del primo comma del Regolamento interno dell’Assemblea regionale”, di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa regionale.

La Commissione, dopo la relazione dello stesso Presidente Di Lucente, ha votato a maggioranza il provvedimento, con i voti contrari dei consiglieri Fanelli e Greco.

Il Provvedimento passa ora all’Aula per i successivi adempimenti. Il Presidente Di Lucente, a norma dell’art. 28 del Regolamento interno del Consiglio regionale, ha poi provveduto a nominare i relatori in Commissione per i seguenti provvedimenti che saranno esaminati nelle prossime sedute: proposta di legge regionale n. 12, di iniziativa dei Consiglieri regionali: Nola, Greco, Manzo, De Chirico, Fontana e Primiani, concernente: “Istituzione di una Commissione regionale speciale, a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise” – relatore Di Lucente; proposta di legge regionale n. 14, di iniziativa dei Consiglieri regionali Scuncio, D’Egidio, Scarabeo e Matteo, concernente: “Modifiche alla legge regionale 26 agosto 2002, n. 18, s.m.i. (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni – Co.Re.Com. -)”- relatore Tedeschi;  proposta di legge regionale n. 17, di iniziativa del Presidente della Giunta regionale, Donato Toma, concernente: “Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 10, recante «Statuto della Regione Molise»”. – relatore Di Lucente; deliberazione della Giunta regionale n. 146/2018: Progetto di regolamento regionale, in esecuzione dell’art. 11 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, ad oggetto “Regolamento per il funzionamento dell’Avvocatura regionale” – relatore D’Egidio; proposta di legge regionale n. 15, di iniziativa dei Consiglieri regionali. Scarabeo, Matteo, Cefaratti, Pallante, Scuncio, N.E. Romagnuolo, D’Egidio, A. Romagnuolo, Tedeschi, Calenda e Micone, concernente: “Test antidroga casuali e periodici per i consiglieri e assessori della Regione Molise” – relatore Di Lucente.