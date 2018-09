Presentazione del progetto Molise Commerce

CAMPOBASSO. L’e-commerce è in continuo mutamento e movimento, per questo necessita di esperti del settore, in grado di garantire funzionalità, interesse ed efficacia. Grazie a questo servizio innovativo tutti i negozi di Campobasso saranno riuniti come in un magazzino diffuso e potranno gestire e controllare le proprie vendite attraverso un server centrale, tramite il quale potranno anche caricare i prodotti sulle piattaforme di vendita.



La nuova piattaforma, Ops Molise Commerce sarà in grado di vendere in otto paesi europei, servendosi di diciannove Marketplace, con un mercato di 390 milioni di persone. Sotto la gestione della OPS Srl, Online Platform for Shops, in partnership esclusiva con il GRUPPO 3PW (www.3pwcommerce.com) , nasce l’idea di proiettare nel mondo digitale i commercianti locali sulle maggiori piattaforme marketplace d’Europa quali Amazon , Eprice , Hitmeister, eBay, Fnac, Cdiscount, Rue Du Commerce, Rakuten, ManoMano e Spartoo.

OPS Molise Commerce è una svolta che non mira a cambiare la tradizione nelle vendite dei negozi cittadini, bensì cerca di incrementare e aiutare i negozianti ad attrarre e raggiungere più clienti per rafforzare le attività. La OPS, sfruttando il Know How consolidato della 3PW che già offre un servizio dedicato alle Grandi Imprese, si occuperà totalmente della gestione quotidiana controllando tutte le fasi di lavoro passando dall’elaborazione dati alla spedizione finale, che grazie anche alla Partnership esclusiva con GLS MOLISE permetterà la consegna in 24 ore sul territorio italiano e 48/72 nel mercato europeo.

Il progetto verrà illustrato, con un evento Open Day domani 26 settembre 2018 alle ore 15, presso l’Hotel San Giorgio a Campobasso, in ogni sua parte e nei dettagli tecnici alla stampa ed ai commercianti.

Interverranno alla presentazione: dottor Alessio Carozza direttore generale 3pw dott. Fernando De Panfilis amministratore unico OPS ITALIA

Per maggiori informazioni: segreteria organizzativa Terminus 0874/41868