Torna il premio "Storie di Alternanza" della Camera di Commercio del Molise

CAMPOBASSO. Riparte la seconda edizione del Premio Storie di Alternanza, l'iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane con l'obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti di progetti d'alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli istituti scolastici italiani di secondo grado e realizzati con la collaborazione dei soggetti ospitanti.

La Camera di commercio assegnerà un attestato di partecipazione al Premio “Storie di Alternanza” a tutti gli studenti inseriti in graduatoria, una targa ai soggetti ospitanti e alle scuole interessate per i migliori tre video; un premio in denaroall’Istituto scolastico cui lo studente/gruppo di studenti appartiene: assegnati 1000 euro all’istituto scolastico vincitore, 500 euro al secondo classificato e 250 euro al terzo.

In allegato il comunicato stampa integrale, con preghiera di massima diffusione.