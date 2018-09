Elettrodotto, Terna a Coldiretti: «L'opera è ancora in fase di valutazione»

LARINO. Riceviamo e pubblichiamo la nota con cui Terna esprime la propria posizione relativa al comunicato stampa inviato in data odierna da Coldiretti Molise sull’elettrodotto Gissi-Larino-Foggia.

«Terna, che ha più volte incontrato i rappresentanti di Coldiretti per condividere necessità e informazioni sull’elettrodotto Gissi-Larino-Foggia, fa sapere che l’opera è ancora in autorizzazione, in particolare in fase di Valutazione di Impatto Ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente.

Gli aspetti ambientali e paesaggistici dell’opera sono, dunque, ancora in una fase di studio. Terna conferma comunque la propria disponibilità al dialogo e al confronto con tutti i soggetti coinvolti, compresi i proprietari dei fondi interessati dal passaggio dell’elettrodotto».