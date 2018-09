Acquaviva, neanche il sisma ferma la festa di San Michele Arcangelo

ACQUAVIVA COLLECROCE. L'intera comunità di Acquaviva Collecroce si ritroverà come di consueto per celebrare la festa patronale di San Michele Arcangelo nei prossimi 28, 29 e 30 settembre. Finalmente, dopo questo periodo di ansie, preoccupazioni, paure che il terremoto ha portato nella piccola comunità croata, il comitato feste, insieme al sindaco Francesco Trolio e al parroco don Vincenzo Boccardo, ha deciso di festeggiare il santo Patrono come ogni anno.

Ci saranno ovviamente delle modifiche date le condizioni post terremoto che il paese purtroppo presenta, ma senza stravolgere la tradizione e la devozione che gli acquavivesi hanno verso l'Arcangelo Michele. Il 28 Settembre la tradizionale Fiera per le vie cittadine e la sera musica e giochi gonfiabili per bambini e ragazzi, il 29 e il 30 la messa al mattino presso la casa di riposo essendo, la parrocchia chiusa a causa del terremoto, la messa solenne all'aperto nei pressi della palestra comunale, la processione solo in via Indipendenza, nel pomeriggio del 29 i giochi popolari e l'asta di prodotti offerti dal popolo e la sera Cover Zucchero in concerto invece la sera del 30 Orchestra Mediterranea. Tutto il popolo con fede si stringerà intorno al glorioso patrono per affidargli l'intero paese di cui lui è custode e protettore.