LARINO. Uno spettacolo all’insegna del divertimento e della solidarietà andrà in scena domenica 30 Settembre alle ore 18.30 al Cinema Teatro Risorgimento di Larino.

Lo spettacolo si chiama “Cose Turche”, è animato dalla Compagnia teatrale campobassana “NonsoloPaorole”, la quale ha accettato l’invito rivolto dal Rotary club di Larino e dal suo Presidente Antonio Guarino.

Si tratta di una divertentissima commedia in due atti di Samy Fayad, con la regia di Felicia Fatica Visaggio, che cura anche la scenografia e le musiche. Numerosi i protagonisti: Clelia Chilli, Peppe de Nigris, Massimo Ialenti, Mariarosaria Castiglia, Angela Di Biase, Antonio Magri, Nico Palladino, Angelo Iannone, Mariantonietta Vigliotti, Gianni Palange e Marco Zollo. Assistente di palcoscenico Maria Laura Verghetti.

Il Rotary devolverà il ricavato dello spettacolo per una nobile causa, così come impone la sua mission di Ong da sempre riconosciuta e apprezzata nel mondo.

I fondi raccolti dalla vendita dei biglietti saranno infatti destinati al progetto congiunto dei club molisani denominato “Tiroide in Etiopia”, finalizzato alla costruzione di un laboratorio per preparazioni galeniche, all’interno dell’Hewo Hospital di Macalè, per produrre in situ “L-Tiroxina” (uno degli ormoni iodati prodotti dalle cellule tirodee) da somministrare ai giovani pazienti affetti da patologie al gozzo.

L’evento rotariano è stato organizzato in collaborazione con la Fondazione Michelino Trivisonno Onlus.