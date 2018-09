Ex lavoratori dello Zuccherificio a Toma: «Per aiutarci ci vuole volontà politica»

TERMOLI. Continua l'amarezza degli ex lavoratori dello Zuccherificio del Molise, che in un nuovo comunicato stampa si rivolgono al governatore Toma:

«Il Comitato ex Lavoratori Zuccherificio del Molise vorrebbe dare alcuni consigli al Presidente Toma e la sua Giunta affinché si risolva il problema, ma ovviamente deve esserci la volontà politica.

1) I soldi risparmiati con la chiusura dello Zuccherificio potevano essere usati per noi.

2) Inventa una nuova professione negli ospedali: I cosiddetti Camminanti "pagati dalla Regione". Il loro compito è quello di camminare nelle corsie portando, a volte, solo le carte negli uffici.

3) Finanziare la riqualificazione

4) Finanziarie coloro che stanno vicino alla pensione con un legge regionale per le partecipate al 100%, non è altro che un accompagnamento all'esito anticipato, perché lo stabilimento è stato chiuso. Questo, Presidente, era stato già concordato con la Giunta Frattura.

5) Protezione civile, adesso che è stato nominato commissario, presidente, ci vuole solamente la "volontà politica". Sulla carta risultiamo 69, se togliamo 5 pensioni d'invalidità, 4 occupati, per fortuna a tempo indeterminato e 7 alla Vibac contratto rinnovabile. Con la legge per l'accompagnamento, non volendo esagerare, in più di 15 andiamo via.

Un'altra cosa, ringraziamo di vero cuore una parte del sindacato per il suo impegno costante verso la Gam (6 anni che usufruiscono di ammortizzatori sociali). Grazie! Infatti hanno chiesto l'ennesimo incontro con il Presidente. Bravi!»