Fca Termoli, concluse le elezioni dei rappresentanti per la sicurezza

TERMOLI. Si sono concluse nella tarda serata di ieri 27 settembre 2018, le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti per la sicurezza (Rls) nella più grande realtà produttiva del Molise, lo stabilimento Fca di Termoli.

“Ringraziamo i tanti lavoratori per la rinnovata fiducia alla nostra organizzazione - ha detto la Uilm - che rafforza notevolmente il suo primato con il 37% dei consensi, crescendo di ben 20 punti percentuali in più rispetto alle precedenti elezioni del 2015 ed eleggendo i primi tre Rls in assoluto.

L’affluenza al voto pari all’80%, conferma che la partecipazione nei processi di rappresentanza è sempre ben vista tra i lavoratori.

La proposta della Uilm è stata recepita, apprezzata e scelta , cosa questa che ci impegna ad agire con ancora più responsabilità e determinazione nei confronti di tutti i lavoratori dello stabilimento , special modo su una materia sensibile come la sicurezza ed in un momento dove urgono notizie sulle future missioni produttive.

Noi lavoreremo affinché Termoli continui ad essere un polo di eccellenza della meccanica”.

La Segreteria Territoriale Uilm - Uil