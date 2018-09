Bonefro si prepara a festeggiare San Michele Arcangelo

BONEFRO. Il 29 settembre la comunità di Bonefro rinnoverà la devozione a san Michele Arcangelo. In questi giorni il Comitato feste si è impegnato girando il paese per raccogliere le offerte per la celebrazione della festa.

Il programma religioso prevede la Santa Messa alle 11:00, a seguire la processione per le vie del paese.

La serata invece sarà allietata dalla band "I cani sciolti". Il comitato feste ringrazia tutti coloro che con impegno e partecipazione hanno contribuito alla riuscita della festa.