Gianfranco Totaro: "Chiudere il laboratorio analisi di Larino è stato un errore”

LARINO. Gianfranco Totaro, presidente del sindacato medico 118 – Fimmg, esprime piena solidarietà all’utente malato che ha dovuto subire una lunga attesa presso il laboratorio analisi di Termoli dell' Ospedale San Timoteo.

Per chi non avesse seguito la questione apponiamo in seguito il link di collegamento.

https://www.termolionline.it/news/lettere-al-diret...

«Esprimo piena solidarietà umana a quell'utente malato per la lunga attesa presso il laboratorio di analisi del Poliambulatorio di Termoli, fatto con sincera compartecipazione.

Fatto questo però mi sembra altrettanto giusto mettere in evidenza per quel che concerne il buon funzionamento del servizio che lo stesso è stato sottoposto come gli altri reparti, anzi più degli altri ad un accorpamento con il laboratorio di Larino che provvedeva al servizio di tutti i centri prelievo di tutto l'hinterland a questo afferente (es. casa salute di S. Croce di Magliano ed altri) trasferendo tutto al laboratorio di Termoli e questo chiaramente allunga i tempi di accettazione ed esecuzione degli esami, soprattutto quelli più "urgenti".

Poco tempo addietro, infatti già misi in evidenza che questa estate dopo la chiusura del laboratorio di Larino erano richiesti quasi due mesi per gli esami a Santa Croce di Magliano.

Non per sterile posizione sindacale ma questo ha messo in crisi di assestamento del servizio che si è visto raddoppiare il carico di lavoro con nuovi esami e con problematiche di consegna e accettazione che allungano inesorabilmente i tempi di esecuzione degli esami.

Questi purtroppo sono i danni, anche se non conosco la fattispecie del caso, provocati dalle continue chiusure e accorpamenti che continuano ad esserci quello della chiusura del laboratorio di Larino, avvenuta a breve, è insieme ad altre chiusure come il Punto di Primo Intervento senza ambulanza, ed i reparti di servizio quali la radiologia H24 per un presidio che ancora oggi come casa della salute ha in realtà e concretamente centinaia di posti letto.

E' ora di avere il coraggio di invertire la marcia della sanità molisana e dirigerla verso le riaperture di servizi, risultati essenziali alla prova dei fatti, come il Pronto di Primo Intervento ed il Laboratorio Analisi di Larino in modo da evitare i disservizi come quello descritto o ancor peggio casi di possibile malasanità, ed esporre gli operatori alle ingiuste critiche ed indagini che invece sono da indirizzare verso una organizzazione non all'altezza.

Basta chiusure che portano disservizi e lottiamo per riaprire i reparti chiusi ed i servizi prima che anche l'ospedale di Termoli subisca tagli irreversibili ».

