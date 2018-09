Scontro tra due auto a Campomarino Lido

CAMPOMARINO. Scontro tra due auto poco dopo le 11.15 nel tratto di strada che porta da via De Gasperi al cuore di Campomarino Lido.

Un incidente avvenuto all'incrocio con via Benedetto Croce. Per fortuna, al di là di qualche disagio per la circolazione, non ci sono state conseguenze fisiche per le persone che erano nelle due vetture venute a contatto, ma danni ai veicoli sì.