GUARDIALFIERA. Il 2 Ottobre a Guardialfiera come da trent’anni anni, va in scena la Poesia con la sua “Giornata Mondiale".

“Il raccontarsi che l’amore è per sempre e l’odio è l’impulso di un giorno.

Il raccontarsi che l’odio in un giorno rende infelici milioni di persone e l’amore nell’eternità difficilmente può sottostare all’odio.

Il raccontarsi che la felicità è una sola e che essa è … Poesia".

"La poesia ha un esito fondamentalmente umano. E’ l’espressione intima e comune della sincerità e onestà. E’ l’idea umana o il pensiero intimo che conduce al senso della “verità di uno” come indicava Diego Valeri in un’omonima raccolta di poesie, “Verità di uno”, appunto.

Ma c’è un distinguo da fare. Certo per la diversità dei caratteri umani non se ne fa conto universalmente. Gli usi e i costumi diversi non le consentono di tendere a un punto comune di inizio e perciò si disperde. Le diversità delle culture non portano a un’educazione condivisibile: provengono da qui le prepotenze.

Ma nell’espressione poetica, nell’estasi di un diffuso pensiero, essa è la principale conduttrice, guida all’unità mentale della verità.

Non è il senso della “fama” di uno, ma è il senso conduttore di coincidenza umana.

Un senso di “religiosità umana”, non divina. Sta a indicare il senso reale che può condurre o sospirare all’unità. E’ un senso concreto, intimo, guida a una vita comune, malgrado le diversità educative più o meno utili od ostili che generano conflitti, differenze o difficoltà di pensiero prepotente ed egoistico.

Il senso della poesia unisce uomini, donne e cose… Sarà mai possibile convergere verso questa unità umana? E’ una speranza che può indicare la poesia… E ciò può forse specificare “il senso della poesia”.

E potrebbe pure bastare… anche se il cammino di una maturità sociale umana sembra quasi impossibile… C’è la speranza unica della poesia nella mente degli uomini. Essa non è un elemento letterario soltanto… è una necessità o un aiuto di speranza umana… unitaria.

Ecco la sostanzialità della ragione di una “Giornata Mondiale della Poesia” che può rendere più uniti gli uomini e le donne della terra. E’ una speranza, non un’illusione a prescindere da ogni fatto letterario o espressione letteraria nelle diversità delle lingue, ma è un linguaggio comune… di speranza!!

Non si tratta soltanto di “Verità di uno” (D. Valeri) quindi, ma di verità umana: comune o di tutti? Non è un fatto o un evento glorioso o di gloria individuale di espressione solo letteraria, è una Verità che può unire e non disperdere le facoltà o le possibilità degli uomini e delle donne.

Non è un’illusione di “bellezza” soltanto… è un fatto sostanziale di unità e di verità umana… Speranza, in tal senso, educativa non sostanzialmente e solo di valore politico.

Così come è ridotta “la vita dei popoli”… è un fatto di coscienza che unisce e non divide: direi “unità nella verità di tutti”, consapevolezza unitaria di vita politicamente vissuta nel senso del pane umano necessario per tutti i viventi – pensiero non linguisticamente letterario, ma pensiero di una verità di tutti.

La poesia esiste nella religiosità quotidiana della vita di ognuno, nella consapevolezza della ineguaglianza umana, sia nella comunità della vita che purtroppo ci distingue, sia nella necessità di un equilibrio umano a cui sostanzialmente tendere… principio di consapevolezza del vivere comune… Siamo molto lontani da questi punti di vista ma vale la pena di tentare con l’unità, l’umiltà dell’arma della poesia: viva la poesia della vita… dunque.

Con questo testamento scritto di pugno a Parigi da Domenico Simi de Burgis , con Salvatore Quasimodo a cinquantenni dalla sua morte ci ricorda che valori ed amore sono la ratio ed il succo della vita, si vuol festeggiare i trent’anni di vita della Giornata Mondiale della Poesia che si terrà a Guardialfiera ed in contemporanea a Parigi.

Forse non tutti sanno che a Guardialfiera e Parigi in contemporanea si tiene questa magnificenza che rischia, per inerzia di una classe politica attenta al cemento e disinnamorata della cultura e della riflessione sulle bellezze interiori, di scomparire.

Trent’anni di riflessioni, sotto il patrocinio del Presidente della Repubblica italiana".

Organizzata da “Poesia - 2 Ottobre” , un'organizzazione senza scopo di lucro che lavora per la poesia, concepita come vettore privilegiato del dialogo interculturale e della diffusione dei valori umanisti di cui presidente onorario è stato il grande poeta italiano Mario Luzi, vede la sinergica azione con i Borghi d’Eccellenza, il Comune di Guardialfiera, guidati da due centri studi, uno Molisano e l’altro Ebolitano.

L'evento ha beneficiato l'adesione di Giorgio Napolitano , presidente d'Italia, il patrocinio del Sindaco del 14 ° arrondissement e la partnership della Licra Parigi (International League contro il razzismo e l'antisemitismo, la sezione di Parigi) .

Tra i soci onorari dell'associazione Poesia - 2 Ottobre :

Oscar Luigi Scalfaro, senatore per la vita della Repubblica italiana, ex presidente della Repubblica italiana,

Francis Lalanne , famoso cantante, compositore e poeta,

Fodé Sylla presidente della Sos Racisme International Foundation; ex presidente di Sos Racisme, ex membro del Parlamento europeo e membro del Consiglio economico e sociale; Jean Malaurie (antropo - geografo) direttore fondatore della collezione "Terre Humaine" a Plon, Ambasciatore di buona volontà dell'Unesco; Gérard Unger, presidente di Licra Paris, primo vicepresidente di Licra; Daniele Pourtaud Assessore di Parigi, vicesindaco di Parigi incaricato dei Beni Culturali, Consigliere del 14 °; l'ex senatore di Parigi Mario Luzi, grande poeta italiano; Guila Clara Kessous, artista della pace dell'Unesco, professore di Harvard, Renée Keller, Segretario Generale dell'Unione dei Cristiani deportati e Internees.