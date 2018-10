Fca, elezioni dei lavoratori per la sicurezza: soddisfazione della Ugl

TERMOLI. “Si sono svolte le elezioni per il rinnovo della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza nello stabilimento della Fca Termoli.

Un risultato importante e incoraggiante per l’Ugl che certifica e riconosce l’impegno, il lavoro che la confederazione e la federazione dei metalmeccanici stanno svolgendo sui territori e all’interno dei siti industriali, soprattutto in una fase di transizione così delicata che ha visto il sindacato impegnato nella tutela dei lavoratori sul fronte della tutela della salute e sicurezza”.

Per il segretario provinciale dell’Ugl metalmeccanici di Campobasso, Domenico Guida, “la Ugl con 310 preferenze conquista 1 seggio ed è una grande soddisfazione. Cercheremo come sempre di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza. Un ringraziamento - conclude Guida -ai nostri iscritti, a tutto il direttivo provinciale e a tutti i lavoratori per la fiducia accordataci”.

Per il segretario generale dell’Ugl metalmeccanici, Antonio Spera, “ tutta la federazione nazionale esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto nelle elezioni per il rinnovo delle rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) nello stabilimento di Termoli. Un risultato che in Fca consolida e mantiene la rappresentanza all’interno degli stabilimenti, a dimostrazione del lavoro già fatto e del percorso di rinnovamento che la Ugl ha iniziato. Un risultato di grande importanza. L’Ugl ne ha fatto una battaglia che intende continuare affinché tutti comprendano che è inaccettabile ammalarsi o morire sul lavoro nell'era dell'innovazione digitale. Quella della sicurezza sui luoghi di lavoro è una priorità che va affrontata e risolta anche perché, nel nostro paese finalmente, si possa parlare di un lavoro dignitoso e sicuro. Allora – conclude Spera – un augurio a tutta la dirigenza provinciale, al segretario Guida che ha messo in campo una squadra di valenti sindacalisti, al nostro Rls di Termoli ma, un grazie particolare, va ai tanti lavoratori che hanno dato fiducia all’Ugl che ripagheremo con il nostro impegno costante e continuo affinché si dica ‘basta infortuni sul lavoro’”.

Segreteria Nazionale Ugl Metalmeccanici